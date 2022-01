14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Berlusconi sarà il candidato del centrodestra? "No, lo tengono lì per motivi tattici. La settimana prossima vedremo se Salvini e Meloni fanno sul serio o no". Lo ha detto Matteo Renzi a Oggi è un altro giorno, su Raiuno.