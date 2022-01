Corruzione: al via requisitoria appello Montante, Pg conferma accuse imputati/Adnkronos (3)

14 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "È un contentino, che attesta la assoluta e conclamata moralità della condotta del dottor Grassi, riconosciuta anche dalla sentenza, che però , assolutamente, non ci soddisfa. Sarebbe stato necessario e giusto andare fino in fondo e affermare la sua innocenza. Confidiamo lo faccia la Corte", dice all'Adnkronos l'avvocato Cesare Placanica, del Foro di Roma, legale del questore Andrea Grassi, dopo che la Procura generale di Caltanissetta ha chiesto la riduzione della pena per il dirigente di Polizia imputato nel processo d'appello sul 'Sistema Montante'.

Mentre per l'ex poliziotto Diego Di Simone nessuna attenuante. L'accusa ha chiesto la conferma della condanna a 6 anni e 4 mesi per l'ex ispettore della squadra mobile di Palermo, che era diventato il capo della security dell'associazione degli Industriali. Il pg ha spiegato durante la requisitoria che, secondo l'accusa, l'ex assessore Marco Venturi, sarebbe "credibile". Così come Alfonso Cicero, quest'ultimo si è costituito parte civile. Nel marzo scorso, durante un interrogatorio, Di Simone, assistito dall'avvocato Marcello Montalbano, si era difeso dicendo: "Non ho mai fatto accesso allo Sdi. Non avevo nemmeno la password. Mi rivolgevo al commissario Marco De Angelis e a sua volta era lui ad attivarsi". E ancora: "Era Confindustria a chiedermi di raccogliere informazioni e io mi rivolgevo a De Angelis. Attività che rientrava nell'ambito dei protocolli di legalità che venivano sottoscritti da Confindustria con diverse istituzioni e sulle nomine che venivano fatte".

La requisitoria proseguirà domani mattina, alle 9.30, con le posizioni degli altri tre imputati: il colonnello della Guardia di Finanza Gianfranco Ardizzone e il sostituto commissario Marco De Angelis, oltre a Montante. Quella sarà la parte più lunga della requisitoria. E lui, l'ex potente capo degli industriali siciliani, non ci sarà.