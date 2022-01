Quirinale: Salvini, 'Berlusconi ha diritto di proporsi, se avrà voti in Parlamento si vedrà'

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Silvio Berlusconi è stato eletto tre volte per fare il presidente del Consiglio, non si capisce perchè non debba avere il diritto di proporsi. Da qui ad avere la maggioranza in Parlamento si vedrà ma, a differenza della sinistra, non mi siedo dicendo questo non mi piace e non lo voglio". Lo ha detto Matteo Salvini a Isoradio a proposito del Quirinale.

"L'importante è arrivare a una scelta veloce con centrodestra compatto e unito", ha sottolineato tra l'altro il leader della Lega.