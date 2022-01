Quirinale: gelo centrosinistra su candidatura Berlusconi, 'è irricevibile'**

14 gennaio 2022 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Delusione e preoccupazione". La prima reazione del Partito democratico alla candidatura di Silvio Berlusconi da parte del centrodestra è gelida. Dal Nazareno si è lasciato trapelare nel pomeriggio un commento che ha fatto il paio con le parole di Enrico Letta pronunciate a margine dell'intitolazione della sezione del Pd Trionfale-Mazzini di Roma a David Sassoli.

"Dobbiamo avere un approccio costruttivo, metterci tutti attorno a un tavolo per trovare una soluzione condivisa -ha spiegato il segretario del Pd-. E' un approccio da confermare anche per quanto riguarda il centrodestra, bisogna avere la capacità di andare oltre le bandiere e gli stendardi, nessuno si deve sentire escluso dalla scelta di un o una presidente della Repubblica, affinché si possa fare una scelta di alto profilo. La proposta deve essere di alto profilo e condivisa da tutti".

Ma tutto il fronte di centrosinistra si è compattato sul no secco all'ipotesi Berlusconi: "Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un'opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l'Italia. Qui fuori c'è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese", ha sentenziato in un tweet Giuseppe Conte.