Quirinale: Letta, 'un grazie agli alleati, con loro fondamentale lavoro concertazione scelte'

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Con i nostri alleati è andato avanti un fondamentale lavoro di consultazione e concertazione delle scelte". Lo ha detto Enrico Letta a Gruppi e Direzione Pd.

Il segretario del Pd ha sottolineato l'importanza del "dialogo con i nostri alleati, quelli con cui abbiamo costruito la straordinaria stagione del governo Conte II, che ha guidato il Paese nel periodo più difficile della pandemia", e della "capacità di costruire scelte comuni sia sulla scelta del presidente della Repubblica, sia per i passaggi successivi, per costruire insieme a loro un progetto per l'Italia in coerenza con quanto stiamo discutendo. Li voglio molto ringraziare, la costruzione del campo largo e della alleanza va avanti".