Quirinale: Azzolina, 'impossibile immaginare foto Berlusconi in uffici pubblici'

15 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio a immaginare gli uffici pubblici di questo Paese con la foto di Silvio Berlusconi. Affissa nelle scuole, nei tribunali! No, non è il Presidente della Repubblica che l'Italia merita. Mi vengono i brividi all'idea". Lo scrive su Facebook Lucia Azzolina, deputata M5S ed ex ministra dell'Istruzione.

"È questo l'atteso 'patriota' di cui parlava Giorgia Meloni quando immaginava il loro candidato? La verità è che la destra italiana continua a dimostrarsi non credibile e, nel momento storico che stiamo vivendo, anche profondamente irresponsabile".