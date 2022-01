Quirinale: Bonaccini (Pd), 'non togliamo da corsa Draghi, può essere contrappeso a Berlusconi'

15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Egoisticamente, da presidente di Regione, dovrei dire teniamo Draghi fino a fine legislatura. Ma penso sia un errore dire oggi che Draghi è tolto dalla corsa al Quirinale. Se diamo un mandato di discutere nell'interesse del Paese non brucerei nomi e mi terrei pronti dei contrappesi a Berlusconi, mettendo in campo tutto ciò che serve per unire. Poi è giusto che un governo prosegua fino a fine legislatura". Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento alla riunione di gruppi e Dirigenti Pd sul Quirinale.