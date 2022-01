Cerruti: Pichetto, 'addolorato per morte stilista, va via un gigante'**

15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La morte del manager e stilista Nino Cerruti mi addolora molto: con lui va via un gigante dell'imprenditoria italiana e un pezzo significativo di storia biellese. Lo ricorderò sempre con affetto e stima, per le sue intuizioni, la competenza e la lungimiranza con cui ha fatto grande la moda italiana, esportando il nostro made in Italy nel mondo". Ad affermarlo in una nota è il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.