Australian Open, azzurro Caruso giocherà al posto di Djokovic

(Adnkronos) - Con l' annullamento del visto di Novak Djokovic che non potrà prendere parte agli Australian Open, l'Atp ha deciso che il suo posto sarà preso da Salvatore Caruso. Il lucky loser italiano è il numero 150 del mondo.

"Non ho seguito molto la vicenda Djokovic, sono qui per giocare a tennis. Diciamo che sono diventato il lucky loser più famoso della storia...", ha commentato Caruso. "Onestamente fra tennisti non si è parlato troppo della vicenda Nole. Qui ci giochiamo uno Slam e siamo concentrati sul nostro lavoro. Per lui è una brutta botta, ma è un grandissimo campione e credo che col tempo troverà la forza per superare anche questo momento di difficoltà", ha aggiunto.