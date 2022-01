MECCA ottimizza la conformità con Centric PLM™

17 gennaio 2022 a

- Il retailer di cosmetici, MECCA, collabora con Centric Software® per migliorare la gestione della conformità, dell'etichettatura e della certificazione

CAMPBELL, California, 17 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- MECCA, il rivenditore di prodotti di bellezza leader in Australasia, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti nell'ambito di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, articoli per home design, cosmetici, alimentari e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondata più di 20 anni fa, MECCA ha ridefinito il panorama della bellezza australiana e neozelandese, con un'offerta di circa 200 marchi, tra cui le linee d'autore MECCA Cosmetica e MECCA MAX. I prodotti offerti includono cosmetici, trattamenti per la pelle, cura dei capelli, profumi e cura del corpo, nonché accessori, disponibili sia in negozio che online in Australia e Nuova Zelanda, e tramite il proprio negozio TMALL in Cina.

Con la rapida crescita del mercato della bellezza e del benessere, le tendenze in continua evoluzione dei consumatori e l'espansione dei portafogli di prodotti, MECCA ha visto la necessità di aumentare e migliorare l'automazione per i processi esistenti che coinvolgono la conformità e la tracciabilità. Alla ricerca di una soluzione con un sistema di gestione della qualità integrato per ottimizzare i processi e centralizzare i dati relativi agli ingredienti, i claim di prodotto e le certificazioni in un ambiente sicuro, MECCA ha scelto di implementare Centric PLM for Cosmetics and Personal Care.

"L'ambiente in cui operiamo è così frenetico che è fondamentale poter contare sui nostri sistemi di back-end, come Centric PLM, per permetterci di configurare la nostra attività in modo tale da soddisfare le esigenze dei nostri clienti, oggi e in futuro. Centric PLM fornirà una soluzione completa end-to-end che ci consentirà di gestire grandi volumi di lanci di prodotti, assicurandoci al tempo stesso di rispettare le rigorose normative di conformità", ha dichiarato David Cumberland, Head of Finance di MECCA.

Con Centric PLM, MECCA mira a semplificare la conformità normativa per i prodotti e le loro materie prime, sistematizzare i processi relativi all'etichettatura e alla verifica dei claim di prodotto e automatizzare la raccolta e l'archiviazione delle certificazioni.

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto tra noi a MECCA", dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "MECCA riconosce la forza dell'approccio di Centric, basato su un'unica, fruibile fonte di verità, soprattutto per quanto riguarda la gestione della conformità, e noi siamo impazienti di lavorare con MECCA per espandere l'ambito del PLM in tutta la loro attività, a lungo termine." Leggi il comunicato stampa completo.

