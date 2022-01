Mercedes-Benz CSI Sales 2021: Trivellato, al vertice in Italia per soddisfazione dei clienti

17 gennaio 2022 a

(Adnkronos)

Milano, 17 gennaio 2022. È da ormai un secolo che Trivellato, concessionaria veneta Mercedes e smart, mette al primo posto le necessità dei clienti. Un impegno ricompensato con il primo premio nella classifica “Mercedes-Benz CSI Sales 2021”, che misura la soddisfazione degli acquirenti. Merito è del suo team di oltre 400 professionisti, dei servizi su misura offerti: dal noleggio al Custom Lab, e del know how acquisito nel corso degli anni di attività.

Digitando www.trivellato.it viene messo a disposizione dell'utente il portale ufficiale dell'azienda, con una proposta aggiornata in tempo reale, in cui è possibile visionare nei dettagli centinaia di vetture in pronta consegna (nuove, a KM 0, aziendali o usate) grazie a fotografie, schede tecniche e tour virtuali.

I marchi trattati sono Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified e smart. E per quanto riguarda le automobili, sono disponibili Mercedes Classe B, Mercedes Classe A , Classe C e tutte le altre proposte della Stella. I prezzi sono tra i migliori del mercato e per conoscere le offerte più vantaggiose, attive sia sui modelli diesel che benzina, è sufficiente un click sulla homepage del sito.

Novità assoluta della Stella è la gamma Mercedes SUV che include undici vetture, sia Sport UtilityVehicle che Crossover compatti, ad esempio GLB, caratterizzato da interni spaziosi e un design all'avanguardia, oppure il più sportivo Mercedes GLA , e ancora l'iconico fuori strada Classe G, che permette di affrontare con il massimo comfort anche i percorsi più dissestati.

La concessionaria propone inoltre diversi veicoli usati, garantiti dal Programma Mercedes-BenzCertified, che mette in atto 150 controlli e un chilometraggio certificato. Chi invece non fosse ancora convinto dell'acquisto può approfittare del servizio di noleggio a breve, medio e lungo termine.

Direttamente dal portale dell'azienda, è possibile poi prenotare la nuova auto online. È sufficiente versare un acconto di 250 euro (che verranno restituiti in caso di ripensamenti). In questo modo il veicolo sarà bloccato per tre giorni. Per ciò che concerne il ritiro, il cliente può recarsi direttamente presso uno dei 14 showroom distribuiti in tutto il territorio veneto, o richiederne la consegna nella propria città di residenza (in tutta Italia).

Il Progetto Custom Lab Trivellato permette di personalizzare la nuova Mercedes-AMG con verniciature, elementi aerodinamici, decorativi e non solo. Invece, il servizio premium Pick Up & Delivery consente di prenotare il ritiro e la consegna della vettura presso il luogo in cui si lavora.

Diversi sono i traguardi tagliati nel corso degli anni dalla concessionaria. Ad esempio, la certificazione ISO 9001:2008 conferita da TUV attesta la qualità, la chiarezza e i vantaggi offerti dall'azienda.

A disposizione dell'acquirente è presente un team di oltre 400 esperti, pronti sia nella fase pre che post-vendita a fornire consigli utili, consulenze e assistenza certificata.

