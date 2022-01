Monza: Gdf sequestra tre distributori di gasolio, quattro denunciati

17 gennaio 2022 a

Milano, 17 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha individuato e sequestrato in provincia di Monza tre distributori di carburante per uso privato, operanti senza le necessarie autorizzazioni, e gasolio per autotrazione per oltre 15mila litri, pari a più di 13 tonnellate. L'indagine si è concentrata su aziende attive nel settore del trasporto merci e passeggeri e del noleggio di mezzi da cantiere, risultate utilizzare in proprio impianti di distribuzione carburanti, beneficiando di agevolazioni sul gasolio impiegato.

Gli impianti sequestrati sono risultati sia pericolosi per l'incolumità pubblica, in quanto privi delle autorizzazioni di prevenzione incendi prescritte, sia in alcuni casi irregolari sotto il profilo fiscale in quanto privi della contabilità prevista ai fini della normativa sulle accise.

Quattro persone sono state denunciate per omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della prevenzione incendi e di omessa denuncia di materie infiammabili. Complessivamente nei confronti delle aziende ispezionate sono state comminate sanzioni amministrative per 13mila euro, sottoponendo a sequestro beni per oltre 60mila euro, con destinazione alla confisca di due impianti e oltre 6 tonnellate di gasolio per autotrazione.