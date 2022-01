Quirinale: martedì a vaglio Consulta istanza parlamentari contro Governo su green pass**

17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Martedì la Corte Costituzionale in camera di Consiglio straordinaria esaminerà l'istanza di sospensione cautelare relativa al ricorso di un gruppo di parlamentari isolani contro il Governo per l'obbligo di green pass rafforzato sui trasporti pubblici in quanto “lede le prerogative del Parlamento in vista del voto sul Presidente della Repubblica”.

Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è stato presentato dall'onorevole Pino Cabras e altri tre deputati e un senatore relativamente al decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229 nella parte sull'obbligo delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto.