Tennis: Ocleppo, 'Djokovic indifendibile, farlo giocare sarebbe stato ingiusto'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Questo Australian Open la sorpresa ce l'ha già avuta, la non partecipazione di Djokovic che da questa vicenda non ne è certo uscito bene. Non mi sembra si sia mai parlato così tanto di tennis sui giornali e in tv dai tempi dell'aggressione a Monica Seles ad Amburgo. L'Australian Open è diventato lo Slam più famoso del mondo". E' quanto afferma Gianni Ocleppo, ex tennista e commentatore sportivo, all'Adnkronos.

"Novak avrebbe dovuto dire con chiarezza se era o meno vaccinato, e senza ambiguità avrebbe dovuto subito comunicare la sua positività al Covid a dicembre, è indifendibile -prosegue Ocleppo-. Farlo giocare sarebbe stata anche una ingiustizia verso i cittadini australiani, e verso i suoi colleghi che hanno preso posizione, le regole ci sono e vanno rispettate".

"Secondo me il governo australiano ne è uscito bene, è stato coerente: non dimentichiamo che è uno dei paesi che ha adottato uno dei lockdown più severi per combattere il Covid", conclude.