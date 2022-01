Quirinale: Ricciardi, 'Bettini sbaglia, M5S più compatto di partiti tradizionali'

17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Lasciano perplessi le parole espresse sulla leadership del presidente Conte da parte di un nostro alleato. Gli altri partiti, da sempre, giudicano le dinamiche del Movimento come se fosse un partito tradizionale, preda di correnti e personalismi. Hanno sempre sbagliato e sbagliano anche ora. Il nuovo corso di Conte non è un cambio di leadership come accade nei partiti tradizionali, dove tutto avviene all'interno delle segreterie: è una radicale rifondazione di una realtà complessa e innovativa come il Movimento 5 Stelle”. Così in una nota Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del MoVimento 5 Stelle riferendosi alle dichiarazioni rilasciate da Goffredo Bettini.

“Agli alleati e a tutte le forze politiche - aggiunge - ricordiamo che siamo la prima forza in Parlamento: nessuno creda che si possa eleggere il presidente della Repubblica e, conseguentemente, garantire una continuità di governo senza il Movimento. Ogni giorno, nei giornali, vediamo che all'interno delle altre forze politiche, c'è una battaglia tra varie correnti ma il gioco, ormai vecchio e consumato, è quello di parlare del Movimento. Alla fine vedremo quale sarà la forza più compatta e chi sarà il leader che avrà pensato al bene degli italiani e non a se stesso e ai propri interessi di parte”, conclude.