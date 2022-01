17 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Non capisco perché Bettini (PD) sia così ascoltato dai vertici M5S. Spazio a energie nuove, in Parlamento e nei territori. A chi parla solo di strategie e relazioni, va preferito chi parla di temi e soluzioni". Lo scrive in un tweet il deputato M5S, Francesco Berti.