Calcio: Costa, 'capienza al 50% a febbraio risultato raggiungibile'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Capienza al 50% dal 6 febbraio? L'obbiettivo non può essere che essere di tornare al 100% in presenza, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ad una fase endemica del virus e quindi ad una convivenza. Io credo che ragionare alla ripresa del campionato a febbraio, mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno, vuol dire 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ragionevole pensare come un obbiettivo raggiungibile. Dobbiamo anche dare una premialità a chi decide di vaccinarsi e mi pare che i cittadini siano stati molto disponibili e responsabili, quindi penso sia una risultato raggiungibile". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento', sul ritorno al 50% negli stadi per l'inizio di febbraio.