L'ex start-up dell'orologio annuncia il rebranding: nasce "Venezianico"

17 gennaio 2022 a

a

a

SAN DONÀ DI PIAVE, Italy, 17 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Meccaniche Veneziane, emergente marchio italiano di orologeria, dopo quattro anni di crescita ininterrotta che ha portato l'azienda a commercializzare i propri prodotti in oltre 80 paesi nel mondo, inaugura il 2022 cambiando il proprio nome in 'Venezianico' per rispecchiare l'evoluzione della propria vision.

Venezianico nasce da un'iniziativa imprenditoriale avviata nel maggio 2017, grazie alla conclusione di tre round di investimenti per oltre 800.000 dollari raccolti su Kickstarter, la principale piattaforma americana di crowdfunding.

"L'idea originale – spiega il CEO di Venezianico, Alberto Morelli ­– era quella di celebrare Venezia attraverso la personalizzazione della meccanica dell'orologio, in particolare del rotore. Il nostro percorso di crescita ci ha portato a superare questa concezione. Oggi creiamo orologi che raccontano l'essenza della venezianità a tutto tondo, dallo studio delle forme alla scelta dei materiali; le soluzioni progettuali che impieghiamo sono funzionali a veicolare la curiosità, lo spirito pionieristico e la ricerca della bellezza che da sempre contraddistinguono la vocazione della città lagunare".

Evoluzione a tutto tondo

Venezianico non rompe col passato e ciò è testimoniato dall'aver mantenuto nel logo l'iconica croce a punte bombate ispirata a quella posta sulla sommità della Torre dell'Orologio di Piazza San Marco, simbolo dello scorrere del tempo nella città.

La trasformazione si è resa opportuna per riflettere adeguatamente il percorso di maturazione che l'azienda ha compiuto su diversi fronti. Innanzitutto, la crescita del know-how tecnico ha dato impulso all'introduzione di varie innovazioni progettuali, per alcune delle quali è stato depositato un brevetto. Inoltre, l'esperienza acquisita nel corso degli anni ha portato alla definizione di forme più distintive e raffinate, innalzando allo stesso tempo lo standard qualitativo.

Approccio strategico innovativo

L'innovazione non si limita al solo design dei prodotti. Le competenze 'digital' che il team di Venezianico ha sviluppato hanno permesso all'azienda di abbattere il paradigma che vuole l'e-commerce contrapposto al retail fisico. Ciò avviene attraverso una strategia "omnicanale", che sfrutta la potenza del web per offrire ai clienti il canale di vendita più adatto seconda che esprimano l'esigenza di un contatto diretto col prodotto o privilegino l'immediatezza di acquistare online.

Anche nell'ambito dei servizi di pagamento, l'azienda ha saputo cogliere il crescente trend del frazionamento dei pagamenti online, introducendo Klarna tra i gateway disponibili sul proprio store online, con ciò rendendo di fatto i propri prodotti, soprattutto quelli di fascia alta, alla portata di un pubblico più ampio. Questa iniziativa si pone in perfetta assonanza con la mission di realizzare orologi dal design iconico, di qualità e al tempo stesso accessibili, che – come assicura Alberto Morelli – continuerà a costituire la chiave di volta dell'azione aziendale.

Informazioni su Venezianico

Venezianico è un'azienda italiana con sede a San Donà di Piave (VE) che produce orologi iconici, di qualità e al tempo stesso accessibili, combinando i migliori know-how dei principali distretti manifatturieri in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visitare www.venezianico.com

Contatti:Email: [email protected], Tel: +39 0421 633923

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1725151/Venezianico_Srl.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725150/Venezianico_Srl_Logo.jpg