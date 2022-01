2021 HOLIDAY SHOPPING REPORT Oltre 1 trilione di dollari spesi per lo shopping online di Natale 2021

17 gennaio 2022 a

(Milano, 17 gennaio 2022) - Scorte di inventario ridotte del 2% rispetto al 2020 a causa di problemi con la catena di approvvigionamento

La corsa allo shopping è cominciata con largo anticipo con il 30% delle vendite globali registrate già nelle prime tre settimane di novembre

Milano, 17 gennaio 2022 — Salesforce (NYSE: CRM), azienda leader globale nel CRM, ha pubblicato oggi il 2021 Holiday Shopping Report, l'analisi annuale sui dati che riguardano gli acquisti nel periodo delle festività di oltre un miliardo di consumatori in tutto il mondo.

Se la Cyber Week ha visto una crescita digitale debole nel 2021, i picchi di inizio novembre e fine dicembre hanno aiutato i retailer a battere nuovi record di vendita. A livello globale sono stati spesi 1,14 trilioni di dollari di poco superiori ai 1,1 trilioni di dollari del 2020.

I principali trend dello shopping delle festività 2021

I dati di Salesforce evidenziano le seguenti tendenze:

● La corsa agli acquisti è cominciata con largo anticipo - A causa dell'ansia di assicurarsi i regali desiderati per tempo così da evitare problemi di possibili ritardi di spedizione e prodotti esauriti, il 30% delle vendite globali è stato completato entro il 22 novembre. Gli acquisti effettuati nel corso della Cyber Week hanno rappresentato il 23% delle vendite globali (registrando un lieve calo rispetto rispetto al 24% nel 2020). Poiché i consumatori hanno perso le date limite per la spedizione online e sono aumentate le preoccupazioni per le nuove varianti di COVID-19, il 23% delle vendite digitali globali è stato effettuato tra il 18 e il 31 dicembre. Nello stesso periodo di tempo, i negozi che hanno offerto opzioni di ritiro in negozio o tramite punti di raccolta hanno registrato il 62% di queste vendite globali.

● Le categorie prodotto in più rapida crescita nello shopping online sono state le borse di lusso e prodotti di arredo per la casa - Dai dati emerge che le spese si sono orientate maggiormente ai desideri piuttosto che ai bisogni essenziali, ad esempio le borse di lusso hanno registrato la crescita globale più alta su base annua con un aumento del 45% delle vendite online mentre l'arredo per la casa e le calzature in generale sono rimasti molto indietro con una crescita rispettivamente del 34% e del 32%.

● Il social commerce continua a influenzare il comportamento di acquisto dei consumatori - Un sondaggio condotto su 1.600 consumatori in tutto il mondo per la quarta edizione del Report Connected Shopper di Salesforce ha rilevato che entro il 2023, il 25% degli acquisti avverrà al di fuori di store online, app proprietarie o negozi fisici dei brand. Durante le festività natalizie del 2021, il 4% delle vendite digitali globali su dispositivi mobili è stato effettuato tramite un'app di social media e il 10% del traffico mobile ha avuto origine attraverso i social network. Man mano che i retailer iniziano a costruire spazi virtuali nel Metaverso, è chiaro che anche i consumatori si dimostrano pronti ad acquistare attraverso nuovi canali.

● I negozi fisici hanno svolto un ruolo fondamentale durante le ultime festività - Sebbene i consumatori abbiano continuato ad abbracciare il digitale per lo shopping natalizio, i negozi fisici si sono rivelati fondamentali. In effetti, il 60% delle vendite digitali globali è stato influenzato - dalla proposta al soddisfacimento della domanda - dai punti vendita fisici. Il nuovo ruolo in continua evoluzione del negozio - e dei suoi collaboratori - ha contribuito a ridurre gli attriti tra i punti di contatto digitali e fisici.

“Nonostante il persistere della pandemia e gli innumerevoli ostacoli a livello logistico e dal punto di vista della supply chain che hanno generato scorte limitate e scontistiche minori rispetto agli anni precedenti, i consumatori si sono riversati online per chiudere alla grande questa stagione dello shopping natalizio”, ha affermato Gianluca De Cristofaro, Regional Vice President per Commerce Cloud sul mercato italiano. “Nel nuovo anno, i retailer dovranno puntare ancora di più sull'omnicanalità per presidiare tutte le piattaforme diverse, dai social al gaming fino alle app di messaggistica e il nuovo metaverso, per coinvolgere i consumatori a permettere loro di scoprire nuove prodotti, acquistarli e offrire loro un'esperienza unica e integrata su tutti i canali di contatto. Sarà inoltre necessario raddoppiare gli sforzi per reinventare il ruolo del negozio fisico al fine di supportare le esperienze digitali in continua evoluzione”.

Salesforce ha sostenuto i brand nella gestione dello shopping natalizio 2021

Dal momento in cui i consumatori sono passati al digitale e sono tornati in negozio, Salesforce ha aiutato i brand di tutto il mondo a servire i clienti, indipendentemente da dove stavano facendo i loro acquisti. Tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021, le aziende i clienti Salesforce hanno gestito oltre 283 milioni di ordini online su Commerce Cloud, offrendo al contempo esperienze digitali rapide, facili e personalizzate ai consumatori:

● Commerce Cloud - Le vendite digitali gestite tramite Commerce Cloud sono aumentate del 21% su base annua durante le festività natalizie del 2021.

● Marketing Cloud - Le comunicazioni di marketing a livello globale effettuate tramite Marketing Cloud sono complessivamente aumentare con 39 miliardi di notifiche push (+440% su base annua), 6,5 miliardi di messaggi SMS (+76% su base annua) e 223 miliardi di e-mail totali inviate (+73% su base annua), con un impegno sempre costante per tutta la stagione da parte dei professionisti del marketing.

● Einstein - L'intelligenza artificiale ha svolto un ruolo fondamentale nel generare entrate, supportando il 19% di tutti gli ordini digitali, grazie anche ai consigli personalizzati proposti ai consumatori nella fase di acquisto.

● Service Cloud - Gli operatori del servizio clienti hanno gestito più di 26 miliardi di casi (un aumento del 79% su base annua) e hanno ricevuto oltre 1,19 miliardi di chiamate in assistenza (un aumento del 26% su base annua) durante le festività natalizie.

Maggiori informazioni

● Per visualizzare i dati completi del 2021 Holiday Shopping Report di Salesforce si consiglia di visitare l' Holiday Insights Hub .

● Per ulteriori approfondimenti sull'andamento della Cyber Week 2021 si consiglia di consultare il comunicato stampa nella nostra press room .

