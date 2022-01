Calcio: Allegri, 'la Coppa Italia conta tantissimo, è un obiettivo'

17 gennaio 2022 a

Torino, 17 gen. - (Adnkronos) - ”La Coppa Italia conta tantissimo perché è un obiettivo. All'inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare da domani. La Sampdoria tra l'altro ha cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più attenti. Veniamo da partite ravvicinate intense, bisogna fare un ultimo sforzo perché poi avremo cinque giorni per preparare il grande match di San Siro”. Lo dice l'allenatote della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match degli ottavi di Coppa Italia con la Sampdoria.

Allegri, che sarà sostituito in panchina del vice Landucci in quanto squalificato, prepara il turnover. “Di rotazioni ce ne sono perché con l'Udinese ne ho cambiati sei rispetto all'Inter -dice a Jtv-. Domattina valuterò bene: dietro De Ligt è squalificato, Chiellini è a mezzo servizio e Bonucci non c'è quindi dovrò decidere chi far giocare domani”.

Della Sampdoria il tecnico toscano teme soprattutto la qualità offensiva. "Hanno giocatori bravi davanti: Quagliarella, Gabbiadini, Caputo. Sono bravi giocatori e molto pericolosi. Bisogna stare bene in campo nella fase difensiva come squadra visto che abbiamo solo un centrale a disposizione e bisogna darsi una mano”.