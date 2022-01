Covid: Israele, quarantena per asintomatici ridotta a 5 giorni

17 gennaio 2022 a

Tel Aviv, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Israele riduce a 5 giorni la quarantena per i positivi a Covid asintomatici. Lo ha annunciato il premier Naftali Bennett, aggiungendo che le persone vaccinate dovranno sottoporsi a test antigenico il quarto e il quinto giorno prima di poter interrompere la quarantena. Per i non vaccinati servirà un test il quinto giorno presso un laboratorio riconosciuto, riferiscono i media.

Israele aveva già ridotto la settimana scorsa la quarantena da 10 a 7 giorni. La nuova riduzione viene criticata da alcuni medici. La responsabile malattie infettive dello Sheba Medical Center, Galia Rahav, ha detto a 'Ynetnews' di ritenere che 5 giorni siano troppo pochi. Vi sono infatti studi, ha sostenuto, che dimostrano come il virus sia ancora in grado di contagiare dopo 7 giorni.