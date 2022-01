Covid: Lollobrigida, 'con dibattito su decreto super green pass difendiamo dignità Camere'

17 gennaio 2022 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia non riposa, è qui, dibatte, porteremo avanti questo dibattito a oltranza su ogni tema e lo facciamo non per noi, lo facciamo per noi, lo facciamo per voi, lo facciamo per la dignità del Parlamento, per la dignità di un popolo italiano che all'interno della Costituzione ha il Parlamento come centro, cuore pulsante della nostra democrazia". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo in Aula mentre prosegue la discussione generale sul decreto legge sul cosiddetto super green pass, mentre si susseguono gli interventi di esponenti di Fdi, prima che il Governo ponga la fiducia come già annunciato nei giorni scorsi.