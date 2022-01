Sport: Shay Segev unico Ceo di Dazn (2)

17 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Kevin Mayer, Group Chairman di Dazn Group, ha dichiarato: “Dazn è diventato il leader globale nello streaming sportivo in soli cinque anni ed è tempo di portare questo business al livello successivo. Il background tecnologico di Shay Segev e l'eccezionale esperienza nel raggiungere importanti risultati, saranno estremamente vantaggiosi considerando l'introduzione che Dazn farà di ulteriori servizi interattivi, con l'obiettivo di coinvolgere i fan, come scommesse ed e-commerce per consentire agli utenti di divertirsi insieme alla nostra offerta principale di streaming sportivo in diretta. L'esperienza di James Rushton nei diritti sportivi e la sua profonda comprensione dei mercati garantiranno a Dazn di continuare a coltivare e far crescere il proprio core business. Ringraziamo Stuart Epstein per i suoi importanti e preziosi contributi, e non vediamo l'ora di vederlo coinvolto in questa nuova veste; inoltre, siamo lieti di accogliere un talento così forte come Darren Waterman. Essere in grado di attrarre nuove persone di così alto calibro è una testimonianza della forza della nostra attività e del nostro futuro”.

Questi cambiamenti arrivano sulla scia del significativo slancio globale di Dazn, inclusa la recente vittoria dei diritti de LaLiga in Spagna, l'essere stata nominata App dell'anno per Apple TV per il 2021 e il raggiungimento di un numero record di fan in tutto il mondo. Guardando al 2022, i fan possono aspettarsi un'esperienza ancora più coinvolgente e interattiva con Dazn mentre la società avanza con scommesse, giochi, e-commerce, Nft e progressi tecnologici nell'esperienza visiva.