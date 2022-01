17 gennaio 2022 a

a

a

Zurigo, 17 gen. - (Adnkronos) - Robert Lewandowski vince il premio 'Fifa The Best' come miglior giocatore. L'attaccante della Nazionale polacca e del Bayern Monaco ha preceduto Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain) e Mohamed Salah (Egitto/Liverpool FC).