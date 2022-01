L'alta moda si indossa con la realtà aumentata: premiata la startup più innovativa del fashion retail

18 gennaio 2022 a

a

a

( Riva del Garda, 18 gennaio 2022 ) - Riva del Garda, 18 gennaio 2022 – Una piattaforma per aiutare i brand della moda a virtualizzare le loro collezioni, creando modelli 3D “indossabili” dai clienti tramite applicazioni di realtà aumentata. Future Fashion è la startup vincitrice del primo Innovation Village Retail di Expo Riva Schuh & Gardabags, un'area espositiva, oltre che un contest, dedicata alle realtà più innovative del fashion retail.

A selezionare la realtà con il progetto più avveniristico – che parteciperà come espositore all'edizione estiva di Expo Riva Schuh & Gardabags – è stata la giuria presieduta da Alberto Mattiello, membro del comitato scientifico della fiera, al termine di una rassegna che ha visto le 10 finaliste selezionate mettersi in mostra con la partecipazione a pitch e momenti di presentazione. La soluzione proposta dalla marchigiana Future Fashion consiste in una piattaforma omnicanale in grado di diminuire i costi di campionario dei brand, creando cataloghi virtuali in cui è possibile navigare e “provare” i modelli 3D dei capi attraverso la realtà aumentata.

L'Innovation Village Retail, che ha accompagnato l'edizione invernale di Expo Riva Schuh & Gardabags, ha dato l'opportunità ad aziende, istituzioni e professionisti di condividere la spinta innovativa delle startup presenti, coltivando occasioni di networking e di business. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Blum e Retail Hub, si è tenuta nel quartiere fieristico di Riva del Garda, nella cornice della più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura e all'accessorio.

«Una fiera nella fiera», ha dichiarato la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli. «L'Innovation Village Retail ha rappresentato un importante valore aggiunto, trattandosi del primo ed unico evento sull'innovazione del Retail nel settore della moda. Siamo certi che i contatti coltivati in questi giorni tra le startup che hanno partecipato all'evento e i partner industriali presenti in fiera genereranno numerose opportunità di crescita per tutti nei mesi a venire».

«Aiutiamo i brand a diventare più sostenibili grazie a una piattaforma 3D che taglia i costi di campionario e aumenta la customer experience», spiega Andrea Carpineti, CEO e co-founder di Future Fashion. «Per noi l'Innovation Village è stata una grandissima occasione, abbiamo potuto validare il nostro mercato con tanti espositori a cui abbiamo presentato le nostre soluzioni ricevendo ottimi feedback».

Expo Riva Schus & Gardabags

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA, Expo Riva Schuh & Gardabags tornerà a giugno con la seconda edizione del 2022. La kermesse da anni rappresenta il punto di riferimento del mondo della calzatura e dell'accessorio, riconosciuto dai maggiori distretti produttivi mondiali come una piattaforma di incontro ideale per i principali attori del mercato internazionale. Nella cornice del Lago di Garda, la manifestazione propone un format che mette in mostra le eccellenze del territorio, suggerendo un modo diverso di vivere gli affari: attraverso incontri e scambi dall'anima business-leisure.

Per informazioni: https://exporivaschuh.it/it