Quirinale: Fornaro (Leu), 'nome che unisca con più ampio consenso possibile'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Sul Quirinale occorre ricercare una soluzione condivisa e non di parte. L'obiettivo rimane quello di eleggere con il più largo consenso possibile un Presidente della Repubblica che unisca". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Mai come in questo momento c'è bisogno di una figura autorevole, garante della Costituzione, che unisca e non divida il paese. Bisogna lavorare in uno spirito unitario per ricercare una convergenza su di una personalità che abbia queste caratteristiche. La chiusura a riccio del centrodestra su Berlusconi non aiuta e soprattutto è una mossa che non guarda all'interesse generale della nazione", conclude.