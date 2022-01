Quirinale: no parlamentari M5S a Tremonti, 'allora meglio Cav, almeno ridiamo...'**

18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Giulio Tremonti non piace al M5S. O almeno ai gruppi parlamentari pentastellati -a cui il nome dell'ex ministro dell'Economia, trapelato dal centrodestra, in particolare dalle file della Lega- proprio non va giù. Commenti al vetriolo nelle chat interne, idem nei conciliaboli tra Senato e Camera. "Tremonti? A questo punto meglio Silvione, almeno ci ridiamo su....", uno dei commenti rimbalzati in una chat interna al gruppo Camera e visionato dall'Adnkronos. Dell'ipotesi Tremonti non si sarebbe invece nemmeno parlato nella 'cabina di regia' dei vertici M5S convocata ieri, in serata, dall'ex premier Giuseppe Conte. Due le opzioni prevalenti sul tavolo: candidare la senatrice a vita Giuliana Segre o abbandonare l'Aula se il nome di Silvio Berlusconi dovesse restare in campo.