Manovra: Consulenti del lavoro, ecco cosa cambia per tirocini

18 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 18 gen. (Labitalia) - La legge di Bilancio 2022 rimette mano alla disciplina dei tirocini extracurriculari, demandando ad un accordo tra Governo e Regioni per definire nuove linee guida condivise, che ne circoscrivino l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale e ne contrastino gli abusi. A precisarlo la circolare congiunta della Fondazione Studi consulenti del lavoro e Fondazione Lavoro del 18 gennaio 2022, che offre una panoramica sul quadro di riferimento normativo di questo istituto: dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fino ai cambiamenti introdotti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ma non solo norme: all' interno del documento anche i principi contenuti nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, finalizzata a qualificare i tirocini per agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani, e le aspettative verso questo istituto in considerazione anche dell'attuazione della missione 5 del Pnrr, 'Inclusione e coesione', affidata alla Regioni tramite il Programma nazionale garanzia occupabilità lavoratori (gol).