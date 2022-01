Quirinale: in mattinata incontro Mattarella-Draghi

18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, in mattinata il premier Mario Draghi sarebbe stato al Quirinale per un incontro col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un colloquio durante il quale il presidente del Consiglio, come di consueto, avrebbe aggiornato il Capo dello Stato sugli sviluppi dell'attività di governo. Nel pomeriggio, Draghi si è recato inoltre a Montecitorio per un colloquio di circa un'ora con il presidente della Camera, Roberto Fico.