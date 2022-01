18 gennaio 2022 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Bitcoin in calo e sotto i 42 mila dollari. La criptovaluta si attesta attualmente a 41.610 dollari, in calo del 2,01% nelle ultime 24 ore. Ethereum si attesta a 3.120 dollari, in flessione del 3,47% nelle ultime 24 ore.