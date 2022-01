F1: Mercedes, presentazione nuova monoposto il 18 febbraio

18 gennaio 2022 a

Berlino, 18 gen. (Adnkronos) - La Mercedes, campione del mondo costruttori in F1, presenterà la nuova monoposto per la stagione di Formula 1 2022 in un evento online il 18 febbraio. La Mercedes ha conquistato tutti e otto i titoli costruttori nell'era iniziale dei motori ibridi 2014-2021 e la W13 sarà la loro prima auto sviluppata secondo i nuovi regolamenti. Solo il controverso titolo di Max Verstappen la scorsa stagione, assicurato all'ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi per la Red Bull, ha negato alla Mercedes il successo nel mondiale piloti.

Secondo quanto riferito, Lewis Hamilton sta valutando se tornare alla ricerca di un ottavo campionato da record dopo aver perso contro Verstappen, mentre George Russell sostituirà Valtteri Bottas nell'altro posto sulla Mercedes. La stagione 2022 composta da 23 gare inizia il 20 marzo con il Gran Premio del Bahrain. Ci sono anche due finestre di test a Barcellona, dal 23 al 25 febbraio, e a Sakhir, dal 10 al 12 marzo.