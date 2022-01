Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su Covid e sanità (2)

18 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Il documento fa un richiamo all'aumento del bisogno di benessere psicologico anche in relazione agli effetti della pandemia, oltre a ricordare come il Coordinamento Nazionale per la Salute Mentale abbia richiamato più volte l'attenzione delle istituzioni sulla necessità “di rafforzare la rete dei Servizi Pubblici”. Soddisfatto il promotore: “Il sostegno unanime registrato – ha detto Carretta – è un fatto significativo. Ora al lavoro per un percorso legislativo che sia rapido e utile per raggiungere l'obiettivo”.

Respinta la mozione presentata dal gruppo Pd, primo firmatario il consigliere Fabio Pizzul, che sottolineava alcune criticità nella gestione della quarta ondata di contagio da Covid-19 da parte della Regione e chiedeva alcuni interventi urgenti, fra i quali l'ampliamento “della disponibilità pubblica per l'esecuzione di tamponi molecolari e antigenici incrementando il numero dei centri oggi attivi, ampliandone l'orario di apertura distribuita sui 7 giorni e garantendo uniformità dell'offerta su tutto il territorio lombardo”, il “ripristino delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale in tempi rapidi, in tutte le Ats e con un rapporto di una unità ogni 50mila abitanti”, e il coinvolgimento “dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta nella somministrazione dei tamponi dedicati specificatamente al mondo della scuola (studenti e personale docente e non)”.

Discusse in forma abbinata due mozioni, una presentata dal gruppo M5S, primo firmatario il consigliere Gregorio Mammì, l'altra del gruppo Pd, primo firmatario il consigliere Gianatonio Girelli, che puntano ad assumere iniziative affinché le parafarmacie e gli infermieri liberi professionisti possano effettuare test antigienici rapidi ed accedere alla piattaforma di registrazione degli esiti. La votazione, in modalità segreta, ha segnato l'approvazione del testo del M5Stelle e la bocciatura di quello del Partito Democratico.