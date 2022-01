Calcio: Arrivabene, 'nessun timore di perdere giocatori a zero, rinnovi a febbraio'

18 gennaio 2022 a

Torino, 18 gen. (Adnkronos) - "Se ero tra gli amici di Dybala sabato? Io ho visto una grande azione della Juventus. Con Arthur, un assist di Kean e un gol splendido di Dybala. Poi mi è stato detto dopo dell'episodio ma non sto a commentare le azioni dei giocatori, io ho esultato”. Lo ha detto Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, a Mediaset nel pre gara di Coppa Italia con la Sampdoria. “Ci aspettiamo di vincere, specie se giochiamo in casa anche se di fronte ad un pubblico ridotto rispetto al solito dello Stadium”.

"Rinnovo di Dybala? Io sono andato al sodo in un'intervista precedente e ho detto che ne avremmo parlato a febbraio. Non c'è solo Dybala ma anche Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione europeo e De Sciglio. A febbraio ne parleremo, compreso di Dybala. C'è il timore che qualcuno dei giocatori in scadenza parta a zero? Non penso, sono giocatori con cui abbiamo un ottimo rapporto e sono molto legati alla Juventus. Ci siamo parlati e dati appuntamento a febbraio, con calma faremo ciò che dovremo fare”, ha aggiunto l'ad bianconero.