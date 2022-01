Lombardia: in Consiglio regionale sostegno a centri sportivi e omicidio nautico (2)

18 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Equiparare l'omicidio nautico a quello stradale è quanto chiede la mozione presentata da Gabriele Barucco (Forza Italia). Il testo, approvato dall'aula con 56 voti, sollecita il governo ad accelerare l'iter di approvazione del disegno di legge 'Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche' che è ancora fermo in commissione Giustizia del Senato.

“Nel 2020 – ha spiegato Barucco – gli incidenti nautici in Italia, secondo l'ultimo 'Diporto Nautico in Italia' del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati 287 con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente e hanno causato 7 morti e 58 feriti. Nell'ultimo triennio, dal 2018 al 2020, si arriva alla quota di 792 con 24 morti e 162 feriti. Di fronte a questi numeri il Consiglio regionale ha voluto mandare un messaggio forte e unanime al governo affinché si intervenga urgentemente con strumenti normativi adeguati per migliorare i livelli di sicurezza ed estendere anche al settore nautico le norme penali previste per l'omicidio stradale”.

Le misure di contrasto alla peste suina sono state al centro di un dibattito che ha preso spunto dalla mozione presentata dal gruppo della Lega, primo firmatario il consigliere segretario Giovanni Malanchini. Nel documento, approvato all'unanimità, si impegna la Regione ad attivarsi con il governo affinché vengano previste le misure più efficaci frenare la diffusione del virus e per impegnare i fondi necessari a garantire il ristoro dei danni causati dal mancato export del comparto suinicolo. Viene chiesto inoltre un monitoraggio, finalizzato alla ricerca di carcasse di cinghiale, a partire dal territorio della provincia di Pavia, il primo interessato in quanto confinante con la provincia di Alessandria. Da parte del Pd sono stati proposti alcuni emendamenti accolti dal relatore.