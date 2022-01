Camera: bollette, Sogin, ristori per turismo, oggi Cingolani e Garavaglia al Question time

19 gennaio 2022 a

Roma, 19, gen. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo; sulle misure a sostegno dell'intera filiera del turismo; sulle iniziative in materia di sostegno al reddito dei lavoratori e di misure di ristoro diretto a favore delle imprese del comparto del turismo.

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione all'inasprimento delle garanzie richieste dagli operatori istituzionali a fronte dell'aumento dei prezzi di gas ed energia elettrica, al fine di tutelare imprese e clienti finali; sulle iniziative volte a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi di gas ed energia elettrica sui soggetti più vulnerabili e in generale su famiglie e imprese; sulle iniziative a favore di famiglie e imprese in relazione al “caro energia”, anche tramite l'impostazione di un piano di sviluppo energetico di medio-lungo periodo; sulle iniziative volte alla salvaguardia della riserva marina del Parco di Gaiola nel Golfo di Napoli; sulla posizione del Governo italiano in ambito europeo in merito all'inclusione dell'energia nucleare e del gas all'interno della cosiddetta 'Tassonomia degli investimenti verdi'; sulle iniziative in ordine all'individuazione del deposito nazionale per il combustibile nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi, anche alla luce di recenti vicende che hanno coinvolto la Sogin.