Quirinale: Governo si rimette ad Aula su odg Fdi e Fi per voto anche per positivi a Covid**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il Governo, per bocca del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, si è rimesso all'Aula nell'esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e da quello di Forza Italia, Paolo Barelli, che chiedono interventi anche del Governo per consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica anche ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena.

I due documenti impegnano l'Esecutivo "a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il presidente della Camera dei deputati e il presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso anche attraverso un intervento di carattere normativo".

Sui testi, presentati nell'ambito dell'esame del decreto legge sul cosiddetto super green pass, dovrà ora votare l'Aula della Camera.