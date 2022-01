Scuola: Giannelli (presidi), 'dire che siamo inerti è indegno e scandaloso, offende dirigenti'**

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Dirigenti scolastici indignati da notizie stampa. "Scrivere che siamo inerti e che ritardiamo la dad con i positivi in classe è indegno, indecoroso ed irrispettoso del lavoro dei dirigenti che stanno lavorando senza badare ad orario da inizio pandemia e che fanno di tutto per far sì che gli studenti frequentino in presenza". Così interviene con l'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli ed aggiunge: "una accusa così generica è scandalosa ed offensiva nei confronti di una categoria che lavora per la scuola in sicurezza non badando all'orologio ed al weekend. Un titolo del genere è scandaloso".