Covid: Fdi, 'bene approvazione nostro odg su vaccinati Sputnik'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione dell'odg di Fratelli d'Italia al decreto Green pass, che impegna il governo a risolvere con urgenza il tema dell'ingresso in Italia dei cittadini vaccinati con Sputnik”. Lo dichiarano Lucia Albano, deputata marchigiana di Fdi e Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fdi per le Marche. “Al momento – aggiungono gli esponenti di Fdi - le persone straniere vaccinate con Sputnik non possono ottenere il Green Pass necessario per circolare in Italia perché vaccinati con un siero non ancora approvato dell'Ema".

"Questo limita l'arrivo dei turisti dalla Federazione Russa e dagli 80 Paesi che utilizzano questo siero. Turisti che, per l'economia della nostra Nazione, sono una risorsa fondamentale. Il mercato russo comporta un impatto rilevante per il comparto turismo: i dati raccontano che quasi un milione e trecentomila russi hanno visitato l'Italia nel 2019, con un aumento di quasi il 70 per cento rispetto all'anno precedente".

“Auspichiamo – concludono gli esponenti di Fdi - un'azione rapida del Governo utile a studiare delle formule che consentano il riconoscimento di questo siero ai fini del rilascio Green Pass, dando così l'opportunità ai cittadini stranieri vaccinati con Sputnik di recarsi in Italia, estendendo la menzionata intesa dei cittadini sanmarinesi anche agli stranieri o permettendo accessi con utilizzo di tamponi antigenici rapidi e/o molecolari”.