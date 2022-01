Quirinale: Della Vedova, 'Draghi candidato eccellente ma difficile Governo senza di lui'

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Draghi sarebbe un eccellente Presidente della Repubblica. Vedo però difficile, in questo contesto, pensare a una prosecuzione della legislatura con un Governo adeguato che non sia guidato da Mario Draghi. Ritengo che la maggioranza attuale, che è ampia e quasi di unità nazionale, farebbe bene a trovare un candidato o una candidata Presidente della Repubblica adatto al ruolo e da lì ripartire perché dobbiamo continuare a lavorare sulla pandemia, sui temi economici perché c'è la crisi energetica, sfruttare il momento favorevole per quanto riguarda l'export, e poi perché c'è da mettere a terra gli investimenti del Pnrr”. Lo ha affermato ospite di 'Coffee Break' su La7 il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova.

“Penso che Berlusconi –ha aggiunto- non verrà eletto semplicemente perché non avrà un numero di grandi elettori sufficiente. Vedo però che il centrodestra insiste a tenere questa candidatura e a mio avviso perderanno. Salvini dovrebbe chiarirsi le idee: mancano ormai 5 giorni e ancora non si capisce quale sia la volontà del centrodestra”.