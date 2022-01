Covid: Fazzolari (FdI), 'governo spieghi divieto booster con J&J'

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Il Governo spieghi agli italiani perché non è stata rilasciata l'autorizzazione alla dose di richiamo per il vaccino Janssen, dopo che l'Ema ha invece già dato l'ok alla somministrazione dello stesso per la dose booster”. Lo dichiara in una nota il sen. Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fratelli d'Italia.

“Attualmente, in Italia, sono oltre un milione e mezzo le persone vaccinate con Janssen di Johnson & Johnson le quali però, a differenza dei vaccinati con Moderna o Pfizer, sono giocoforza costrette al mix vaccinale per la dose di richiamo. Non si comprende la mancata autorizzazione per il vaccino Janssen dopo l'ok europeo. Fratelli d'Italia ha depositato un'interrogazione al presidente Draghi e al ministro Speranza, a mia prima firma, per fare piena luce su questo ennesimo scandalo legato legato alla pandemia”, conclude.