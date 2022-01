Giustizia: Cirinnà, 'Parlamento non dimentichi priorità rispetto diritti'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nel mio intervento sulla relazione della ministra Cartabia ho sottolineato l'importanza del rapporto tra giustizia e diritti. Ho ricordato che finché il Parlamento deciderà di non decidere, e addirittura di non rispondere ai moniti della Corte costituzionale come è avvenuto sul fine vita, delegando i giudici a decidere al proprio posto, questo rapporto sarà debole e sbilanciato". Lo dichiara in una nota la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.

"Ho parlato anche di carcere, ho ricordato che, se leggiamo la Costituzione, chi è detenuto resta anzitutto una persona, che ha più valore della responsabilità per i delitti commessi. Una persona, che deve essere messa nelle condizioni di riappropriarsi a poco a poco della sua vita, compresi gli affetti. La tutela dell'affettività in carcere è una sfida che dobbiamo cogliere, guardando all'articolo 27 della Costituzione", ha aggiunto.