Macaluso: Fedeli (Pd), 'un anno fa scomparso grande sindacalista e politico riformista'

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'esperienza nel sindacato ha segnato tutta la vita di Macaluso, esempio perfetto di quello che sa bene chiunque abbia vissuto un pezzo di quella storia: non si smette mai di essere sindacalista". Così, in una nota, la senatrice Pd Valeria Fedeli su Emanuele Macaluso, nel primo anniversario della scomparsa.

"L'attenzione al mondo del lavoro - continua Fedeli - è stata una costante della sua vita, un essere intimamente sindacalista, e in particolare sindacalista riformista, che ho sempre ammirato e da cui ho molto imparato sia per la mia esperienza sindacale che politica. Emanuele era abituato a guardare alle condizioni reali di vita delle persone, in termini sociali, economici e culturali: ai bisogni, ma anche alle aspettative, ai desideri, alla vita tutta. Abituato a conoscere, ricercare, riflettere, rappresentare, sostenere il miglioramento di quelle condizioni, con azioni concrete, dentro un quadro di valori forti che mai diventavano ideologismi. Sue caratteristiche che ne hanno contraddistinto il percorso anche in ambito politico e nel giornalismo".

"La battaglia della sinistra deve essere per il lavoro e per l'uguaglianza, diceva, vicina alle persone, alle lavoratrici, ai lavoratori. Fino in fondo Emanuele è stato sindacalista, riformista, intellettuale e maestro. Mi manca moltissimo in questa fase così complessa e confusa la sua analisi lucida, colta mai faziosa e dogmatica. La sua intelligenza politica", conclude.