Milano: sentita in procura vittima tedesca di piazza Duomo, proseguono indagini

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Una delle giovani vittime delle violenze di Piazza Duomo a Milano è stata sentita in procura per raccogliere la denuncia di quanto accaduto la notte di Capodanno. La ragazza, tedesca, assistita dall'avvocato Monica Monteverde è stata interrogata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo alla presenza del capo della squadra Mobile Marco Calì. La ragazza ha risposto alle domande ricostruendo quanto accaduto. In un secondo momento verrà ascoltata anche l'altra vittima tedesca delle pesanti molestie.

Per le violenze della notte di San Silvestro sono stati fermati due ragazzi, appena maggiorenni, ma a nessuno dei due viene contestato di aver aggredito le due tedesche, dunque nessun fermo c'è stato, al momento, per questa aggressione. Le indagini su quanto accaduto in piazza proseguono: sono 12 le vittime di cinque diversi episodi di aggressione, mentre continua il lavoro di identificazione di quello che gli inquirenti definiscono "branco".