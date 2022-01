19 gennaio 2022 a

Cantù, 19 gen. (Adnkronos) - La Pallacanestro Cantù ha comunicato "di aver risolto il contratto in essere con l'atleta Robert Johnson". Il giocatore statunitense era no-vax e dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul green pass.