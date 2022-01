Bollette: terminata riunione Draghi con ministri, domani dl in Cdm (2)

19 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Viene confermato da fonti di governo che il dl ristori dovrebbe aggirarsi attorno al miliardo e duecentomila euro. Quanto alle misure anti-rincari, tra queste dovrebbe figurare quella che consente di destinare i proventi delle aste Ets, per le emissioni di Co2, a calmierare gli aumenti di luce e gas, mentre è ancora in bilico la norma per intervenire sulle società energetiche, o meglio sugli extra-profitti su cui chiedere un contributo alle società.