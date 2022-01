19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Scende il numero dei parlamentari positivi a meno di una settimana dall'avvio del voto sul Colle. A stasera, apprende l'Adnkronos, sono 5 i senatori attualmente positivi e 16 i deputati: in tutto 21 grandi elettori. Un trend in discesa al momento. A Montecitorio, in particolare, dopo diversi giorni, la quota positivi scende sotto i 20: la scorsa settimana erano 34.