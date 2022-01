Olimpiadi: Comune Milano stanzia 50 mln a garanzia perdite

19 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Il Comune di Milano apre la strada all'arrivo della bandiera olimpica e alla piena operatività della Fondazione Milano Cortina 2026 e stanzia 50 milioni di euro in accantonamento per garantire la Fondazione da eventuali perdite. L'atto, si spiega dal Comune di Milano, è indispensabile perché il Comitato organizzatore possa cominciare a ricevere 452 milioni di dollari di diritti televisivi, cashflow che da quest'anno e per i prossimi quattro servirà per preparare le olimpiadi invernali. La delibera, varata dalla giunta di Palazzo Marino su proposta degli assessori al Bilancio, Emmanuel Conte, e allo Sport, Martina Riva, è stata licenziata oggi dalle commissioni consiliari Bilancio e Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Approderà domani in consiglio comunale.

Si tratta di un atto dovuto, a cui sono tenuti tutti i membri della Fondazione (Regioni Lombardia e Veneto, comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo, Province autonome di Trento e Bolzano) e che accende la macchina organizzativa dei giochi.

Tra gli obblighi dei partecipanti alla Fondazione è previsto l'intervento solidale nelle eventuali perdite (shortfall) che si dovessero presentare. Agli organizzatori il Cio è pronto ad anticipare, a partire da marzo, i futuri introiti derivanti dalla vendita dei diritti di trasmissione alle emittenti televisive internazionali, stimati in 452 milioni di dollari, 399,7 milioni di euro al cambio attuale. Per farlo però chiede la firma di un 'Broadcast Refund Agreement', accordo con cui i soci fondatori si impegnano, solidalmente responsabili, alla restituzione delle somme nel caso di passi indietro dei broadcaster.