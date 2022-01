Milano: al via iter assunzione 500 agenti polizia locale, pronto primo bando (2)

19 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "Queste assunzioni rappresentano una grande opportunità di lavoro per chi da tutta Italia deciderà di partecipare ma soprattutto per la città", spiega l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello. "Noi, grazie all'impegno del settore risorse umane, ci siamo assunti la responsabilità e l'onere di agire in tempi rapidissimi, attivando una procedura di concorso che normalmente richiede mesi di preparazione. Si tratta di un grande sforzo di gestione ed economico da parte dell'Amministrazione grazie al quale daremo risposte immediate e non più prorogabili alle cittadine e ai cittadini. Mi preme sottolineare che queste assunzioni non precludono il potenziamento del personale anche in altri settori del Comune di Milano ma costituiscono uno stanziamento straordinario".

Fra le novità del percorso di assunzioni, oltre al numero di agenti e ufficiali che verranno assunti, anche l'eliminazione dei limiti di età per una modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano e l'introduzione di una prova di efficienza fisica nella procedura di selezione dei candidati per individuare persone idonee ai servizi in strada e alle particolari funzioni che devono svolgere gli agenti in servizio anche notturno.

Il bando in pubblicazione scade il 21 febbraio 2022 e, come quelli che lo seguiranno, prevede una prova preselettiva, prove di efficienza fisica, prova scritta, orali. Per maggio e giugno sono previste le visite mediche di idoneità e per luglio l'assunzione dei primi 90 allievi agenti che dovranno partecipare a un percorso formativo di tre mesi, ovvero 370 ore, con attività in aula e sul campo e prove di valutazione finali cui seguirà l'entrata in servizio in un contesto di accompagnamento operativo, lavorando con agenti e ufficiali più esperti per imparare anche in strada come meglio svolgere il proprio compito, e coordinati il più possibile da ufficiali, centrale operativa, gruppi specialistici.