Covid: in Sicilia altri 11 Comuni in arancione, 125 in totale

Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - Altri 11 Comuni siciliani in 'zona arancione' da venerdì 21 gennaio sino al 2 febbraio (compreso). Si tratta di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa, e di Aragona nell'Agrigentino. Lo dispone l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus.

Con la stessa ordinanza è prorogata la 'zona arancione' fino a mercoledì 26 gennaio (compreso) nella provincia di Caltanissetta a Caltanissetta, Gela; nella provincia di Agrigento a Canicattì; nella provincia di Siracusa a Solarino, Augusta, Canicattini Bagni, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Noto, Francofonte, Palazzolo Acreide, Rosolini, Lentini, Melilli, Siracusa, Pachino, Floridia e Sortino. Scendono così a 125 i Comuni per i quali è attualmente disposta la 'zona arancione'.