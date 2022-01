Basket: Nba, gli Hawks di Gallinari superano in rimonta Minnesota

20 gennaio 2022 a

a

a

Atlanta, 20 gen. - (Adnkronos) - Doppia vittoria in back-to-back per gli Hawks a quasi due mesi di distanza dall'ultima volta. Atlanta (19-25) supera in casa in rimonta per 134-122 i Minnesota Timberwolvs (22-23) che perdono nel corso del match le loro stelle Anthony Edwards per espulsione a metà terzo quarto e poi Karl-Anthony Towns per falli.

La franchigia della Georgia riesce ad approfittare delle loro assenze, trascinata da un Trae Young formato All-Star e autore di 37 punti con 10/17 al tiro e 6/10 dall'arco, conditi con ben 14 assist e 5 rimbalzi. È lui il leader di un quintetto tutto in doppia cifra, con 22 punti di De'Andre Hunter e 17 a testa sotto canestro per Onyeka Okongwu e John Collins - che aggiunge anche 12 rimbalzi e un paio di stoppate

L'azzurro Danilo Gallinari segna 15 punti in uscita dalla panchina - diventato ormai stabilmente il più utilizzato a gara in corso della rotazione Hawks, oltre che il più prolifico. Gallinari chiude con 5/10 dal campo, 3/7 dall'arco e sei rimbalzi in 25 minuti: un'altra prestazione di livello in un momento delicato della stagione, con i playoff da inseguire e il mercato che potrebbe riservargli delle sorprese.